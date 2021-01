Fasano, emergenza Covid: padiglione centro commerciale diventerà hub vaccinale

FASANO - In Puglia verrà utilizzato anche un centro commerciale per la «fase 2» della campagna vaccinale anti Covid. Lo annuncia il presidente della commissione regionale Bilancio e Programmazione, Fabiano Amati (Pd).

«Nascerà - spiega - a Fasano il primo hub vaccinale da 4.000 metri quadri, per almeno 2.000 prestazioni al giorno. È stato localizzato dalla Asl Brindisi nel padiglione espositivo del centro commerciale Conforama. Ringrazio la proprietà del centro commerciale che ha concesso gratuitamente gli spazi necessari, la Asl di Brindisi e il sindaco del Comune di Fasano. Ora a lavoro per il più tempestivo allestimento».

«Il centro vaccinale di Fasano - prosegue Amati - sarà una delle quattro sedi previste dal primo piano di organizzazione vaccinale, in via di completamento, della Asl di Brindisi. Le altre città individuate e su cui si stanno effettuando i sopralluoghi per individuare la localizzazione sono Brindisi, Francavilla Fontana e Mesagne: a queste - precisa - potranno aggiungersi altre sedi, in base alla disponibilità di spazi compatibili con l’obiettivo del raggiungimento dell’immunità di popolazione nel più breve tempo possibile».