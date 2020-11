Bari, alunno positivo al Covid: sospese attività didattiche in presenza in scuola secondaria

BARI - Da domani, lunedì 30 novembre, a causa della segnalazione di un caso di positività fra gli alunni, sono sospese tutte le attività didattiche in presenza per gli alunni della scuola secondaria che frequentano i plessi Moro e Vacca dell’istituto comprensivo Gabelli di Bari.

Lo ha comunicato l’istituto scolastico alle famiglie. «Da mercoledì 2 dicembre - si legge nell’avviso - una volta effettuate le operazioni di sanificazione previste dal protocollo sanitario, sarà possibile riprendere le lezioni in presenza esclusivamente per i corsi A, B e D mentre non è possibile garantire la didattica in presenza per i corsi E, F e C a causa dell’elevato numero di docenti posti in quarantena».