Santeramo, focolaio Covid in casa di riposo: 15 anziani risultati positivi

SANTERAMO - Quindici anziani ospiti della casa di riposo «Simone-Calabrese» di Santeramo in Colle sono risultati positivi al Covid. Ne dà notizia su Facebook il sindaco Fabrizio Baldassarre.

«Considerata la delicatezza della situazione e la fragilità di tutti gli ospiti della nostra Rssa - spiega il sindaco - mi sono personalmente prodigato affinché una unità dedicata del Servizio di Prevenzione della Asl di Bari effettuasse nella mattinata di oggi i tamponi a tutti, ospiti e operatori. Lo screening epidemiologico ha messo in evidenza la positività di 15 ospiti della struttura, le cui famiglie sono state prontamente informate. I 15 ospiti sono, fortunatamente, in parte asintomatici, in parte con sintomi lievi e sono sotto stretta sorveglianza sanitaria. Tutti gli ospiti positivi sono concentrati in uno dei piani della struttura che adesso verrà trattata come "zona rossa" di massima attenzione. Nessun operatore, Oss, infermiere o dipendente amministrativo è risultato positivo».

Il Comune ha messo inoltre a disposizione dei dipendenti due strutture «per garantire la permanenza anche notturna protetta - spiega Baldassarre - per garantire la continuità assistenziale agli ospiti senza rischi per le proprie famiglie».