Coronavirus, insegnante positiva a Cassano: chiude asilo

BARI - Per l’accertata positività al Covid di una docente di scuola materna dell’Istituto comprensivo Perotti-Ruffo di Cassano delle Murge, la sindaca Maria Pia Di Medio ha disposto la chiusura di entrambi i plessi della scuola, da oggi fino al 18 novembre. Nel provvedimento la sindaca spiega che la chiusura si è resa necessaria «per permettere sia la sanificazione di tutti gli ambienti interessati, sia un migliore controllo dello stato di salute dei ragazzi per l’eventuale comparsa di sintomi, non potendo sottoporli tutti a tampone».