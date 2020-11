S. Giovanni Rotondo, focolaio Covid in struttura di riabilitazione: 20 positivi tra pazienti e operatori

SAN GIOVANNI ROTONDO - Nove pazienti e 11 operatori della struttura sanitaria «Gli Angeli di Padre Pio» Presidio Territoriale di Recupero e Riabilitazione Funzionale di San Giovanni Rotondo sono risultati positivi al virus Covid.

E’ quanto comunicano dalla stessa struttura che specificano in una nota che: «gli operatori sono formati e provvisti dei DPI prescritti. E’ stato allestito, all’interno del Presidio, un reparto specifico e il trasferimento degli utenti positivi avviene in totale sicurezza». «Gli Angeli di Padre Pio» di San Giovanni Rotondo è l’unica struttura sanitaria pugliese e tra le 23 in Italia, tra quelle pubbliche e private, ad essere accreditata internazionalmente dalla Joint Commission International (JCI).