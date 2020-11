Covid, contagi alle feste: sindaco Noicattaro chiede rinvio sacramenti

Il sindaco di Noicattaro (Bari) Raimondo Innamorato ha chiesto al direttore dell’ufficio liturgico diocesano di valutare il rinvio delle celebrazioni dei sacramenti a causa delle numerose segnalazioni di feste per comunioni e cresime. Lo fa sapere il sindaco in una lunga diretta Facebook, spiegando che i nuovi contagi in città, dove i casi positivi sono saliti complessivamente a 129, «provengono per lo più da feste private. Chi partecipa a queste feste in casa o in sale porta a casa il virus e contagia i bambini». "Ho sentito il prefetto e il direttore dell’ufficio liturgico diocesano - dice Innamorato - e ho rappresentato questo quadro preoccupante. Credo nel valore dei sacramenti ma i cittadini stanno dimostrando che è più importante festeggiare. E allora domani mi è stato riferito che ci sarà un incontro rispetto alla possibilità di rinviare i sacramenti e mi auguro a questo punto che ciò avvenga. Mi dispiace per i bambini ma i genitori non hanno ancora capito cosa rischiano e cosa fanno rischiare ai loro invitati e ai loro figli».