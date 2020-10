Covid, contagi in due scuole primarie a Bari e a Valenzano: stop lezioni in presenza

«Lo sapevamo, eravamo stati avvisati e non potevamo pensare di essere esonerati. Ebbene è arrivata la segnalazione del primo contagio positivo": lo scrive sul sito della scuola primaria e d’infanzia Patrizia Rossini, dirigente dell’istituto comprensivo 'Japigia 1 Verga' di Bari. Nel messaggio la dirigente rassicura i genitori: «Vi prego di mantenere la calma e di fidarvi di ciò che la scuola a fatica, tanta fatica, sta facendo per il grande bene comune che abbiamo: i nostri alunni», aggiunge la dirigente. Una classe è stata messa in quarantena, assieme ad alcuni insegnati sino a quando non verranno effettuati i tamponi dall’Asl.

A causa di un contagio nella scuola primaria Papa Giovanni XXIII di Valenzano, in provincia di Bari, sono state sospese le lezioni in presenza di sei classi: lo comunica il sindaco Giampaolo Romanazzi. «Come prevedono i protocolli verranno sanificate le aule e si procederà con le attività di tracciamento dei contatti per disporre eventuali isolamenti fiduciarie e test diagnostici con i contatti stretti», spiega il sindaco su Facebook.