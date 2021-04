L'Ateneo barese celebra la Giornata internazionale del jazz

Bari - Anche l’Università parteciperà, venerdì 30, alle celebrazioni per la Giornata Internazionale del Jazz indetta dall’Unesco. «Jazz, folk e tradizioni popolari» è infatti il tema della giornata di studi organizzata dal Gruppo di studio sulla Cultura Pop del Cutamc (Centro Interuniversitario di Ricerca per il Teatro, le Arti Visive, la Musica e il Cinema).

All’incontro, aperto dai saluti del rettore Stefano Bronzini e del direttore di Dipartimento Davide Canfora e coordinato da Mario Cardona interverranno: Roberto Ottaviano, musicista e docente del Conservatorio «Piccinni» che parlerà di «Presenze della tradizione colta e popolare nel jazz inglese»; Ugo Sbisà, critico musicale della Gazzetta del Mezzogiorno e docente del Conservatorio «Piccinni» si occuperà di «Jazz e folk russo»; Pino Minafra, musicista e direttore del Talos Festival terrà una relazione su «La banda: tradizione e innovazione»; di «Scrittura postcoloniale di Charlie Haden: tra folk e free» si occuperà Pierpaolo Martino dell’Università di Bari, mentre Fabrizio Versienti, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, parlerà di «Jazz e World Music». Infine, Koblan Amissah di Abusuan parlerà di «Jazz e Africa: una testimonianza».

Le credenziali per accedere all’incontro, che si terrà dalle 16 sulla piattaforma Team, potranno essere richieste per mail a pierpaolo.martino@uniba.it .