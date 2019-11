Giorgio Tirabassi, malore durante la presentazione del suo film

L’attore Giorgio Tirabassi è stato colto da un malore mentre si trovava alla presentazione del film 'Il grande saltò a Civitella Alfedena (L'Aquila). In un primo momento è stato condotto a Castel di Sangro e poi all’ospedale di Avezzano. Fonti sanitarie definiscono la situazione sotto controllo e sempre secondo le stesse fonti l’attore non corre pericolo di vita. Importanti le prossime ore. Resta in osservazione dopo essere stato trattato dai medici.