Taranto, rischio spalti vuoti anche con la Juve Stabia: la protesta del tifo non rientra

TARANTO - Anche Taranto-Juve Stabia, in programma sabato alle 14.30, rischia di galleggiare in uno «Iacovone» desolatamente vuoto. Non rientra, infatti, la protesta del tifo organizzato che alla vigilia del derby col Foggia ha deciso di disertare tutte le partite interne, assicurando presenza e sostegno soltanto in occasione delle trasferte (sabato a Latina sugli spalti del «Francioni» erano meno di duecento). Lo strappo, brutalmente spiegato in una nota durissima, non sembra ricucibile, almeno sino a quando il Taranto sarà riconducibile all’attuale proprietà, alla quale il tifo organizzato (ma non solo) non riconosce più la capacità di «organizzare e proporre un calcio credibile». Insomma, è una crepa profonda quella che si è aperta tra il Taranto e il suo popolo, che infatti marcia lontano. E non ha nessuno intenzione di riavvicinarsi. Una crepa che, allargandosi, può inghiottire l’intera stagione. Lo abbiamo già scritto: la crisi ambientale, se sottovalutata, rischia di diventare più grave di quella eventualmente legata ai risultati ottenuti (e da ottenere) sul campo. Perché non porta solo nocumento alle casse del club, asciugando sensibilmente gli introiti previsti dalla vendita dei biglietti, ma mina alla base quel patto di fedeltà che esiste tra il Taranto e la sua gente.

Contro il Foggia i tagliandi venduti furono 1132. La prevendita per la sfida con la Juve Stabia è scattata martedì. E, com’era prevedibile, procede a rilento. Facile ipotizzare una stima al ribasso rispetto all’affluenza, già ai minimi storici, registrata in occasione del derby contro la squadra rossonera.

Il Taranto spera di fare cassa con i biglietti messi a disposizione della tifoseria ospite. Sono 500 e sono acquistabili esclusivamente nei punti vendita Vivaticket e sul sito vivaticket.com al prezzo di 9 euro. La prevendita rimarrà aperta sino alle ore 19 di venerdì. Il giorno della partita i botteghini dello stadio «Iacovone» resteranno chiusi.

Prosegue, intanto, la preparazione in chiave-Juve Stabia. Ieri test di metà settimana ricco di spunti per Capuano, impegnato nel restauro psicofisico di un gruppo, al quale vorrebbe inculcare una mentalità giocante e restituire un po’ di logica vincente. Missione non agevolissima, vista la bontà del materiale che si ritrova a disposizione. Strategia e orientamenti: nulla è trapelato. Ma la possibilità di scegliere, per il tecnico tarantino, resta limitata, considerando anche l’infermeria sempre affollata. Provenzano, Tommasini e Brandi, che continuano a svolgere un lavoro personalizzato, sono ancora out. Da verificare la disponibilità del portiere Vannucchi, uscito malconcio (zigomo) dalla trasferta di Latina. Sulla via del recupero è, invece, segnalato Diaby che ha caratteristiche uniche fra tutti i centrocampisti, essendo in grado con le sue incursioni di «spaccare» le partite. Ma non gioca con continuità da troppo tempo e il suo inserimento in pianta stabile va necessariamente centellinato.

Improbabile che Capuano si sposti dal 3-5-1-1, modulo di riferimento per il Taranto in questo scorcio di campionato. Ma la classifica asfittica reclama punti e, forse, anche nuove soluzioni. Juve Stabia, Audace Cerignola e Potenza: tre impegni in otto giorni attendono i rossoblù. Il calendario impone un’accelerata.