Playoff, il Foggia batte l'Entella al fotofinsih: 1-0

FOGGIA - Il Foggia batte l'Entella al fotofinish: a un passo dai minuti di recupero è arrivato il gol di Alessio Curcio che ha stappato una partita tirata e tesa, facendo esplodere di gioia lo Zaccheria a Foggia. Nulla è ancora scritto, alla luce del punteggio. L'1-0 è un vantaggio minimo, ma è un pur sempre un vantaggio che costringerà l'Entella a una gara di attacco e senza possibilità di fare calcoli.

Vittoria meritata per i rossoneri, malgrado una prestazione non perfetta, soprattutto negli ultimi 15 metri. Ma Zeman lo ha ribadito diverse volte: la sua squadra non smette mai di crederci.