Calcio, pari per Monopoli e Francavilla che avanzano nei playoff

Playoff positivi per le tre squadre pugliesi. Passano al secondo turno Monopoli, Francavilla e Foggia. Niente da fare per i lucani del Picerno.

MONOPOLI - PICERNO 1-1

Un pareggio che soddisfa il Monopoli che, grazie alla migliore classifica, accede al secondo turno degli spareggi promozione. Il primo tempo è avaro di emozioni, tra due squadre che si annullano a vicenda. I gol arrivano nella ripresa, con gli ospiti lucani che partono meglio dei padroni di casa e sbloccano il risultato con la rete di Gerardi. Nemmeno il tempo di gioire, che il Monopoli raddrizza il match con Borrelli.

FRANCAVILLA - MONTEROSI 2-2

Ancora a secco di vittorie il Francavilla, che si accontenta di un pareggio per proseguire il cammino nei playoff, grazie alla migliore classifica, rispetto agli avversari del Monterosi. La partita si apre con la rete degli ospiti con Buglio. Immediato il pareggio del Francavilla con Miceli. Sul finire del primo tempo, la squadra di casa si porta sul 2-1 con Patierno. Nella ripresa arriva il 2-2 del Monterosi che tenta il tutto per tutto, ma non riesce ad espugnare il terreno di gioco brindisino