Calcio, due gol del Lecce affossano il Pisa: la serie A si avvicina

LECCE - Con un gol per tempo, il Lecce archivia la pratica Pisa e si riporta in testa alla classifica di serie B. È il difensore Lucioni ad aprire le marcature per i salentini al minuto 18 della prima frazione di gioco. Trascinata dal numeroso e caloroso pubblico, la squadra si Baroni raddoppia nella ripresa, grazie alla rete messa a segno da Faragò al minuto 40. Con due turni di campionato ancora da disputare, i giallorossi comandano la classifica con 68 punti, superando la Cremonese (66) sconfitta 3-1 sul campo del Crotone, e allungando sul Monza (64) sconfitto dal Frosinone per 4-1. Tra il Lecce e la promozione in serie A, ci sono altri due impegni con Vicenza in trasferta e col Pordenone in casa.