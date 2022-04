Il Lecce scende in campo: col Pisa tutto esaurito

LECCE - Il pubblico del «Via del Mare» sarà il dodicesimo uomo in campo. Perché ci sarà probabilmente il tutto esaurito per la partita di lunedì prossimo. Prosegue infatti a pieno ritmo la prevendita dei biglietti per la gara Lecce-Pisa, 36esima giornata (la 17esima di ritorno) di questa stagione di Serie B. E sino a ieri risultavano venduti attorno ai 10.500 tagliandi. Già soldout, nello specifico, i settori Poltronissime, Tribuna Est Superiore e Curva Nord Superiore. Non mancherà quindi, in un momento delicatissimo della stagione, il supporto dei tifosi giallorossi, che rappresentano per capitan Fabio Lucioni e compagni una spinta fondamentale al Via del Mare.

Non a caso, proprio il Lecce è tra le squadre che in questa stagione della serie cadetta ha registrato in assoluto uno dei migliori rendimenti casalinghi: in 17 partite giocate sinora nel Salento, i giallorossi hanno totalizzato 38 punti dei complessivi 65, corrispondenti a 11 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta (quella dello scorso 23 febbraio contro il Cittadella). Hanno fatto un po’ meglio solo Monza (40 punti) e Cremonese (39), ma solo perché entrambe le formazioni lombarde hanno già giocato una partita in più (18) tra le mura amiche. Sul fronte opposto, merita di essere considerato il rendimento esterno, non proprio esaltante del Pisa: i toscani in 17 partite hanno racimolato 26 punti, frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte. Ma oltre ad essere una partita cruciale per la promozione in serie A, quella di lunedì prossimo sarà la penultima giornata casalinga con l’ultima di scena allo stadio leccese il 6 maggio contro il fanalino di coda Pordenone. È si spera che per quella data la squadra di mister Marco Baroni avrà già in tasca il salto diretto in A. in quella circostanza, quindi, più che di spinta è presumibile che si possa parlare di festa del popolo giallorosso.

Mancando comunque ancora quattro giorni alla gara ed essendo lunedì prossimo 25 aprile un giorno festivo, il numero degli spettatori dovrebbe crescere ancora. E tanto magari. Considerati sconti e agevolazioni messi in vetrina per l’occasione dall’Unione sportiva Lecce, si spera di superare i dati di Lecce-Parma del 7 novembre 2021 (18.765 paganti per un incasso complessivo di 165.394 euro) sino ad ora la partita al Via del Mare più partecipata. A seguire ci sono Lecce-Brescia dello scorso 12 marzo (12.316 paganti e 142.052 euro di incasso), Lecce-Spal del successivo 9 aprile (11.578 spettatori e 112.212 euro) e andando un po’ più indietro Lecce-Ternana del 26 novembre 2021 (10.314 paganti per 109.389 euro di incasso). Le gare interne che hanno invece registrato i numeri più bassi sono: Lecce-Cremonese dello scorso 23 gennaio (appena 3.080 spettatori per un incasso di 33.558 euro), Lecce-Alessandria del 18 settembre 2021 (5.002 paganti e 59.602 euro) e Lecce-Ascoli dello scorso 2 marzo (5.359 spettatori e 55.276 euro).