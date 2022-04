Calcio, il Lecce non si ferma più: poker di reti sul campo della Ternana

LECCE - Avanti tutta. Nel turno infrasettimanale, il Lecce sbanca il terreno di gioco della Ternana e resta all'inseguimento della capolista Cremonese. Partita già messa in ghiaccio nella prima frazione di gioco, grazie al doppio vantaggio salentino siglato dai soliti Coda e Strefezza. Poco prima dell'intervallo il gol umbro di Bogdan. Nella ripresa, i giallorossi gestiscono il vantaggio per poi affondare i colpi decisivi nel finale, con le altre reti realizzate da Di Mariano e Ragusa. Tre punti preziosi che consentono ai ragazzi di Baroni di essere ad un solo punto di distacco dalla vetta, ma allo stesso tempo di portarsi a 4 lunghezza di vantaggio sul Pisa, terzo in classifica ma in campo domani. La 33esima giornata di campionato, infatti, si completerà proprio il 6 aprile.

RISULTATI

Cremonese-Alessandria 2-1, Pordenone-Frosinone 2-0, Reggina-Benevento 0-3, Spal-Cosenza 2-2, Ternana-Lecce 1-4

CLASSIFICA

Cremonese 63; Lecce 62; Pisa 58*; Benevento*, Brescia*, Monza 57*; Ascoli 52*; Frosinone 51; Perugia 47*; Ternana, Cittadella*, Reggina, Como* 44; Parma* 42; Spal 34; Alessandria 26; Cosenza* 25; Vicenza* 24; Crotone* 20; Pordenone 17

* Una partita in meno