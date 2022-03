Calcio, Francavilla spreca il triplo vantaggio e sfuma il ritorno al secondo posto

FRANCAVILLA - PAGANESE 3-3

Incredibile Francavilla che manda all'aria la chance di posizionarsi al secondo posto, approfittando dello stop interno del Catanzaro. La squadra di Taurino spreca il triplo vantaggio e si fa acciuffare dalla Paganese. I brindisini partono benissimo con il vantaggio di Patierno al 4'. Passano quindici minuti e arriva anche il raddoppio con Mastropietro. Il Francavilla sulle ali dell'entusiasmo si porta sul 3-0 con il gol di Maiorino. Partita chiusa? Niente affatto perché poco prima dell'intervallo, i campani accorciano con Cretella. Nella ripresa arriva l'imprevedibile, perché nel finale prima Zanini porta a due le reti della Paganese (al 42') e allo scadere Tommasini realizza il gol del pareggio

MONTEROSI - MONOPOLI 0-1

E' tornato il Monopoli cinico e spietato di inizio stagione. La squadra di Colombo sbanca il terreno di gioco del Monterosi e si porta in quarta posizione di classifica. Ai biancoverdi basta la rete realizzata da Borrelli al 32' del secondo per avere la meglio dei laziali. Tre punti pesantissimi per i monopolitani che risalgono in graduatoria, approfittando del passi falsi di Catanzaro e Avellino, e del pareggio interno del Francavilla

POTENZA-TARANTO 1-1

Succede tutto nel primo tempo- Passa prima in vantaggio il Potenza con Cargnelutti al 16'. Poi poco prima dell'intervallo pareggia per gli jonici il centrocampista Di Gennaro. Nella ripresa il risultato non si schioda dall'1-1, regalando un punto per uno alle due contendenti. Rallenta la marcia salvezza del Potenza, ed invece ritrova un mezzo sorriso il Taranto dopo gli ultimi risultati non proprio brillanti.

ANDRIA - LATINA 1-1

Un altro pareggio per l'Andria che non riesce a dare una scossa alla classifica sempre più deficitaria. I biancazzurri partono bene con il gol al 7' del primo tempo realizzato da Urso. Ad inizio ripresa arriva il pareggio dei laziali con Carletti, dopo che il portiere andriese Saracco aveva compiuto un miracolo sulla conclusione di Sanè. L'Andria ci prova a riportarsi in vantaggio ma fallisce due occasioni con Carullo e Di Piazza. Nel finale anche la traversa del Latina con Sanè

I RISULTATI

Avellino-Palermo 1-2, Monterosi-Monopoli 0-1, Vibonese-Catania 1-2, Campobasso-Messina 2-0, Catanzaro-Bari 1-2, Fidelis Andria-Latina 1-1, Foggia-Picerno 3-2, Francavilla-Paganese 3-3, Juve Stabia-Turris 3-0, Potenza-Taranto 1-1

CLASSIFICA

Bari 65; Catanzaro 55; Virtus Francavilla 54; Avellino*, Monopoli 52; Palermo* 51; Turris* 45; Foggia 44; Latina 43; Juve Stabia 42; Picerno* 40; Catania* 39; Monterosi 37; Taranto* 36; Campobasso** 33; Messina 32; Paganese* 30; Potenza* 26; Fidelis Andria 23; Vibonese 19

*una partita in meno