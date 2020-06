Lecce calcio, Barak in gruppo, distorsione per Lapadula

LECCE - Il Lecce di Fabio Liverani si è ritrovato allo stadio di Via del Mare in vista della gara di venerdì sera a Torino contro la Juventus. Il centrocampista ceco Barak è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo e si candida ad una maglia da titolare.

Ancora a riposo l’attaccante Lapadula sottoposto questa mattina ad una risonanza magnetica, che ha escluso patologie capsulo-legamentose ed evidenziato una distorsione di secondo/terzo grado alla caviglia sinistra: per lui si profila uno stop di almeno un paio di settimane. Hanno proseguito nel programma di lavoro personalizzato Dell’Orco, Deiola, Farias e Majer.