«Lecce, avanti senza paura: ci salveremo sul campo», parla Sticchi Damiani

LECCE - Si va verso la ripresa ed in casa del Lecce si lavora a pieno regime perché tutto sia pronto per la gara con il Milan del 22 giugno.

Presidente Saverio Sticchi Damiani, la maggior parte delle proiezioni circolate in questi giorni indicano il Lecce in zona retrocessione. Cosa ne pensa?

«Un po’ mi fa rabbia, in quanto non si prende evidentemente in considerazione ciò che la nostra formazione ha saputo fare sino al momento della sospensione. D’altro canto, tutto ciò compatterà ancora di più il nostro ambiente, costituirà uno stimolo ulteriore a raggiungere il traguardo-salvezza. Nelle restanti 12 gare si vedrà all’opera il solito Lecce che non molla mai».

Che cosa la rende ottimista?

«Il gruppo lavora con lo spirito giusto. Noto motivazioni, concentrazione, voglia di fare bene. Mister Liverani è già in clima campionato. Con il suo staff, valuta ogni dettaglio, pretende il massimo da tutti».

C’è qualcosa che la preoccupa?

«Il rischio infortuni. Si andrà in campo ogni tre giorni, in un clima caldo e umido. I giocatori saranno sottoposti ad uno stress notevole. Aumenteranno le possibilità che si facciano male».

Contro il Milan, sarete privi di Donati, Dell’Orco e probabilmente Deiola. Quanto peseranno le assenze da qui alla fine della stagione?

«Sarebbe importante avere tutti a disposizione perché ci sarà un notevole dispendio di energie psico-fisiche. Donati, sconterà la squalifica di un turno in occasione del match con i rossoneri e tornerà arruolabile. Deiola accusa un problema ad un ginocchio. La situazione di Dell’Orco è più complicata, in quanto a fine aprile si è sottoposto ad un intervento (plastica per ernia inguinale ndr)».

Oggi si riunirà il Consiglio federale. La Lega chiede il blocco delle retrocessioni, in caso di sospensione definitiva del torneo, eccezion fatta per quelle già aritmeticamente certe. Cosa accadrà?

«Nell’eventualità di un nuovo stop, è stato deciso di redigere la classifica in base alla media punti casa-trasferta. Inoltre, se il torneo non dovesse essere portato a termine, la Figc sarebbe intenzionata a non assegnare lo scudetto. Chiedendo il blocco delle retrocessioni, ci siamo limitati a rimarcare come esista una incongruenza nel ritenere che la stagione, se fermata anticipatamente, non potrebbe emettere il verdetto dell’assegnazione del titolo ma, di contro, potrebbe emettere i verdetti relativi ai declassamenti. Per di più nel numero di tre, anche se in B non fosse possibile disputare i playoff. Il Consiglio federale ha comunque i numeri per ignorare la nostra indicazione, se lo riterrà opportuno. Queste decisioni vanno prese naturalmente prima di ripartire, ma sono convinto che si tratterà solo di ipotesi di scuola in quanto, a mio parere, l’annata agonistica arriverà sino in fondo ed a decidere sarà il campo».

Ci sono altri nodi da sciogliere?

«Il primo è legato al prolungamento, sino a fine stagione, dei prestiti e dei contratti in scadenza il 30 giugno. Il secondo riguarda la quarantena, in caso di qualche contagio, per la quale è auspicabile che presto, chi di competenza, valutando la situazione sanitaria generale, autorizzi un alleggerimento che aiuterebbe a terminare il campionato».

Il pubblico potrà tornare allo stadio?

«Inizialmente no, ma si sta cercando un modo per consentire che i tifosi, almeno in parte, possano assistere alle partite, in sicurezza».



LICENZA UEFA - Il Lecce non figura tra le società alle quali la competente commissione della Figc ha rilasciato, per il 2020/2021, la Licenza Uefa. In una nota, il club di via Costadura sottolinea come «tale licenza autorizzi a partecipare esclusivamente alle competizioni Uefa, ovvero Champions League ed Europa League», e che il Lecce «non ha ritenuto di presentare la domanda, anche in attesa del rinnovo della convenzione con il comune di Lecce per la gestione dello stadio».