Il Lecce aspetta risposte definitive. Domani in campo, ma scaglionati

È trascorsa anche la seconda settimana degli allenamenti individuali, su base volontaria, che si è conclusa nella mattinata di ieri. Oggi i calciatori del Lecce osserveranno una giornata di riposo.

Domani mattina torneranno al lavoro sempre scaglionati. Per il momento, infatti, la società ed il tecnico Fabio Liverani non hanno preso la decisione di passare alle sedute di gruppo e al ritiro di due settimane che sarebbe imposto dal protocollo. La medesima scelta, del resto, sarà probabilmente operata dalla maggior parte dei club di massima serie, in attesa di capire se realmente esistano i presupposti per riprendere il campionato. A dispetto della data del 13 giugno fissata dalla Figc e dalla Lega con voto unanime (anche se quattro sodalizi avrebbero preferito il 20), infatti, non è scontato che poi giunga il benestare a giocare da parte del governo. Ebbene, la maggior parte delle componenti del calcio di massima serie sembrano convenire che abbia senso rimettere in modo il giocattolo solo se ci sarà la certezza di tornare in campo e, soprattutto, di portare a termine l’annata agonistica.

Il presidente Saverio Sticchi Damiani, il direttore sportivo Mauro Meluso ed il tecnico Liverani sono in costante contatto, pronti a fare scattare il ritiro e gli allenamenti di gruppo se giungerà la svolta. Toccherà a loro, se la situazione si sbloccherà, dare il via libera al direttore generale Giuseppe Mercadante ed al team manager Claudio Vino, ai quali spetterebbe poi il compito di curare gli aspetti logistici ed organizzativi del ritiro, anche se tutto è stato già predisposto, per farsi trovare pronti per la ripresa dell’attività.

Nel corso della settimana appena conclusa, al «Via del Mare» si sono visti anche il centrocampista greco Panagiotis Tachtsidis e gli attaccanti Gianluca Lapadula, Diego Farias e Khouma Babacar, che nei sette giorni precedenti avevano lavorato ancora a casa, potendo disporre di spazi ampi. Inoltre, si è allenato con regolarità il difensore centrale Luca Rossettini, assente per motivi personali la settimana precedente.

I calciatori giallorossi, compresi alcuni ragazzi della Primavera che saranno aggregati presumibilmente in pianta stabile al gruppo se ripartirà il campionato, si sono alternati allo stadio a gruppetti di cinque, massimo sei unità, per circa 45’, e hanno continuato a seguire il programma predisposto su base individuale dallo staff tecnico diretto da Liverani. Il trainer capitolino si è affacciato al «Via del Mare», nel corso delle sedute, come hanno fatto del resto anche Sticchi Damiani e Meluso.

Durante la settimana, tutti i tesserati sono stati anche sottoposti al tampone. Come da disposizioni federali, inoltre, a gruppi, i calciatori si sono recati a Cutrofiano, presso il Centro BioLab, per effettuare le visite cardiologiche e le prove da sforzo. Insomma, la macchina organizzativa del Lecce è in pieno movimento per fare in modo che ogni dettaglio sia sistemato a dovere nell’ipotesi in cui ci fossero i presupposti per rituffarsi nell’agone agonistico.