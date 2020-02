Napoli-Lecce, allenamento a porte chiuse per i giallorossi in preparazione della trasferta campana

LECCE - Allenamento pomeridiano al Via del Mare, a porte chiuse, per il Lecce di Fabio Liverani in vista dell’impegno di campionato di domenica pomeriggio a Napoli. Gabriel e Tachtsidis, dopo il ciclo di cure, sono rientrati in sede. Il portiere brasiliano ha svolto un programma di lavoro personalizzato, mentre il centrocampista greco è rimasto a riposo per uno stato influenzale.

Allenamento differenziato anche per Majer, Meccariello e Shakhov, che difficilmente recupereranno per la trasferta in terra campana. Assente Farias, volato in Brasile per sottoporsi a cure mediche. Per la gara contro il Napoli tornerà disponibile il difensore Dell’Orco, che ha scontato il turno di squalifica. Domani pomeriggio allenamento al Via del Mare, sempre a porte chiuse.