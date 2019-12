Lecce-Genova, 90 minuti di show poi finisce 2-2: giallorossi sotto di due gol poi rimontano

Lecce e Genoa pari e patta ma dopo 90' show. Termina 2-2 la sfida aperitivo tra salentini e liguri, un punto a testa che alla fine potrebbe non servire a nessuno. Succede di tutto in una sfida dalle tantissime emozioni, con due gol per tempo e due rossi per i liguri che finiscono in nove.

Il Genoa avanti di due reti grazie ad un portentoso Pandev (eurogol e rigore procurato), Liverani azzecca i cambi nella ripresa e il Lecce recupera con Falco (altro gol da applausi) e Tabanelli. Gli ospiti restano in nove per i doppi gialli di Agudelo e Pandev, entrambi salteranno il derby della Lanterna. Un punto ciascuno, il Lecce sale a 15, e cerca ancora la prima vittoria casalinga; il Genoa, che dopo i primi 45' sperava nel colpo grosso, resta in piena zona retrocessione con 11 punti.

Rispetto all’ultima vittoria in campionato al Franchi, Liverani preferisce Babacar in attacco con La Mantia, mentre Dell’Orco schierato per Rossettini squalificato. Thiago Motta sul fronte opposto schiera un 3-4-2-1, con Pinamonti terminale offensivo supportato dal duo Pandev-Agudelo. Si parte ma per la prima mezz'ora il taccuino piange di spunti, se non per i gialli comminati dal fiscalissimo Rocchi. E la gara si infiamma al 31'. Gabriel respinge in uscita su una azione senza pretese, il pallone piomba sul sinistro di Pandev che aziona una palombella micidiale da circa quaranta metri, che scavalca il portiere e si infila nell’angolino opposto.

Vantaggio ospite, ma sul gol aleggia l’ombra di una posizione di fuorigioco attiva di Pinamonti, che si avventa sul pallone poi respinto dall’estremo difensore salentino. Per Pandev terzo gol in campionato, il primo in trasferta. A pochi secondi dal fischio finale (48') Lucioni stende in area Pandev. Giallo (il difensore era in diffida) e rigore. Criscito dal dischetto realizza per il doppio vantaggio dei grifoni. Si va al riposo con il Genoa avanti: gli ospiti ringraziano, ma è un Lecce molto impreciso con Liverani furioso in panchina per i tanti errori della sua squadra.

Nella ripresa il tecnico di casa cerca di dare una scossa ai suoi inserendo Tabanelli per Majer e Falco per Babacar, fischiato sonoramente dai tifosi. Agudelo ha sul piede il pallone per il tris (57'), ma calcia incredibilmente addosso a Gabriel. Arriva anche il turno di Farias per un impalpabile Shakov, per un Lecce a totale trazione anteriore. E Falco (60') risponde alla prodezza di Pandev con un altro eurogol: tiro di sinistro a giro dal vertice dell’area che finisce all’incrocio. Partita riaperta e cambi decisivi per il tecnico leccese. Agudelo completa il disastro prendendosi un secondo giallo e lasciando in inferiorità numerica i suoi. Il Lecce ci crede e Tabanelli (70') con il colpo di testa raggiunge il pari, ed ancora una rete con un cambio azzeccato. Ma il finale è tutto da scrivere. Pandev nel giro di quattro minuti (73' e 77') si becca un doppio giallo, prima per simulazione, poi per gioco falloso. Genoa in 9, ma l’assedio finale del Lecce è sterile

TABELLINO

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Dell’Orco, Calderoni; Petriccione, Tachsidis, Majer (1'st Tabanelli), Shakov (14' st Farias); Babacar (6' st Falco), La Mantia. (22 Vigorito, 2 Riccardi, 3 Vera, 15 Monterisi, 18 Pierno, 20 Dubickas, 25 Gallo, 32 Lo Faso, 85 Imbula). All.: Liverani.

Genoa (3-4-2-1): Radu; Romero, Biraschi, Criscito; Ghiglione, Schone (18' st Cassata), Sturaro; Pajac (47' st Ankersen), Pandev, Agudelo; Pinamonti (38' st Favilli). (22 Marchetti, 93 Jandrei, 5 Goldaniga, 15 Jagiello, 21 Radovanovic, 56 Cleonise, 65 Rovella). All.: Thiago Motta.

Arbitro: Rocchi di Firenze.

Reti: nel pt 32' Pandev, 48' Criscito (r), nel st 15' Falco, 25' st Tabanelli.

Angoli: 12 a 3 per il Lecce.

Recupero: 3' e 3'.

Espulsi: nel st 25' Agudelo, 37' Pandev per doppia ammonizione.

Ammoniti: Pajac, La Mantia, Lucioni, Tachsidis, Petriccione, Criscito, Tabanelli per gioco falloso.

Spettatori: 21.740 di cui 2.977 paganti e 18.763 abbonati per un incasso di 298.140.