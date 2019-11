Calcio Lecce, Lapadula: «Siamo sulla strada giusta»

LECCE - È diventato un elemento inamovibile del reparto offensivo del Lecce: tre gol nelle ultime tre gare, e potevano essere quattro senza la rete annullata all’Olimpico contro la Lazio. Gianluca Lapadula sembra essere rinato nel Salento, dopo l’esperienza negativa con la maglia del Genoa. «Ho sempre sostenuto l’idea che con la condizione fisica avrei avuto le mie sicurezze - dice il calciatore -. E’ un periodo che sto bene, anche se bisogna dimostrarlo ogni domenica in campo. Mi è capitato già diverse volte in carriera di riuscire ad andare a segno consecutivamente, una volta sbloccato».

Smaltita la sosta forzata testa e gambe al prossimo impegno contro il Cagliari, autentica rivelazione di questa prima parte di stagione: «Anche senza impegni ufficiali abbiamo lavorato in vista di questa sfida - ammette Lapadula -. Come affrontare i sardi? Scendendo in campo come abbiamo fatto nelle ultime gare, nelle quali atteggiamento e gioco erano quelli voluti dal mister. Siamo sulla strada giusta, abbiamo perso qualche punto per strada ma questo non deve farci perdere le nostre sicurezze».