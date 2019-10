Milan - Lecce finisce 2-2, pareggio in corner per i giallorossi

LECCE - Pareggio in corner per il Lecce che a San Siro dà filo da torcere al Milan. Il match che ha visto il debutto in rossonero per Pioli, si è concluso con un 2 a 2 nel posticipo dell’8/a giornata del campionato di serie A. A spostare l'ago della bilancia a favore dei giallorossi ci ha pensato al 92' Calderoni, mentre al 62' ha segnato Babacar.

Avvio divertente di partita, con Leao e Calhanoglu pericolosi almeno un paio di volte. Il turco porta in vantaggio i suoi al 20'. Nella ripresa è ancora l'ex Lille a provarci, ma gli ospiti pareggiano con Babacar che ribadisce in rete il rigore parato da Donnarumma. Entra Piatek e riporta avanti i rossoneri. Al 92' il 2-2 di Calderoni dalla distanza.

IL TABELLINO - Milan-Lecce 2-2 (1-0).

Milan (4-3-3): G.Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez, Paquetà (22'st Krunic), Biglia, Kessie (35'st Rebic), Suso, Leao (22'st Piatek), Calhanoglu. (25 Reina, 90 A.Donnarumma, 43 Duarte, 46 Gabbia, 68 Rodriguez, 4 Bennacer, 94 Brescianini, 11 Borini) All.: Pioli.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel, Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni, Tabanelli, Tachtsidis, Majer (19'st Petriccione), Mancosu, Falco (1'st Farias), Babacar (37'st Lapadula). (22 Vigorito, 6 Benzar, 39 Dell’Orco, 2 Riccardi, 29 Rispoli, 3 Vera, 11 Shakhov, 19 La Mantia, 32 Lo Faso) All.: Liverani.

Arbitro: Pasqua di Tivoli.

Reti: nel pt 20' Calhanoglu; nel st 17' Babacar, 36' Piatek, 47' Calderoni.

Angoli: 7 a 3 per il Milan.

Recupero: 0' e 6'.

Ammoniti: Majer, Biglia per gioco falloso.

Note: al 34' st espulso Liverani per proteste.

Spettatori: 48.703 per 1.186.502,47 euro di incasso.