Milan - Lecce, sale la febbre giallorossa: già venduti 1500 biglietti

Al «Meazza», per la sfida con il Milan in cartellone domenica, alle 20,45, il Lecce potrà contare su tantissimi tifosi. La prevendita relativa al settore ospiti dello stadio meneghino sta procedendo a tamburo battente e sono già circa 1.500 i supporter giallorossi che hanno acquistato il biglietto. Molti si muoveranno dal Salento, ma tantissimi raggiungeranno Milano dalle regioni del centro nord ed alcuni anche dall’estero.

Del resto, nelle gare esterne sin qui disputate contro Inter, Torino, Spal ed Atalanta, la formazione allenata da Fabio Liverani ha potuto contare sempre su un grande seguito di sostenitori e sarà così anche alla ripresa del torneo dopo la pausa, per quel che riguarda la partita con il Milan, da poco affidato a Stefano Pioli.

Tra l’altro, nonostante i tagliandi non siano stati ancora messi in vendita, è già caccia al biglietto, tra gli appassionati delle regioni dell’intero sud Italia, in vista della gara Lecce-Juventus, in programma sabato 26 ottobre, alle 15, al «Via del Mare». Da diversi giorni, la società di via Colonnello Costadura è subissata di richieste in tal senso, ma è d’obbligo rivolgersi ai canali ufficiali del circuito vivaticket.

Che intorno al Lecce ci sia un fervore crescente è dimostrato anche dal fatto che stanno nascendo nuovi Lecce Club in giro per l’Italia ed anche all’estero. Nei giorni scorsi ne è stato inaugurato uno a Parma intitolato all’ex capitano Guillermo Giacomazzi, sabato, Filippo Falco ed il direttore generale Giuseppe Mercadante hanno presenziato a Londra all’inaugurazione dell’Official Us Lecce Club London, mentre sabato prossimo è prevista l’inaugurazione del Lecce Club Oleggio, in provincia di Novara, intitolato al presidente Saverio Sticchi Damiani. (a.c.)

Oggi, intanto, la squadra salentina osserverà il secondo dei due giorni di riposo concessi da Fabio Liverani. I giallorossi torneranno ad allenarsi domani, alle 16, ad Acaya, iniziando a preparare la sfida con il complesso rossonero.

Alla spicciolata, nelle prossime ore, si metteranno a disposizione del tecnico capitolino Romario Benzar, Giannelli Imbula, Brayan Vera, Zan Majer e Ievgen Shakhov, che hanno risposto alla chiamata delle rispettive nazionali.

L’ultimo a rientrare sarà Benzar, in quanto la Romania sarà impegnata domani contro la Norvegia, nel secondo dei due match ravvicinati validi per la qualificazione alla fase finale degli europei del 2020. Sabato, il terzino giallorosso è stato schierato per l’intero incontro vinto per 3-0 dalla rappresentativa maggiore rumena in casa delle Isole Far Oer, mettendo nelle gambe minuti importanti nell’ottica del campionato italiano.