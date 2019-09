Lecce battuta in casa da Roma, vittoria firmata da Dzeko La cronaca

Edin Dzeko fa ripartire la Roma. La squadra di Fonseca batte il Lecce al Via del Mare per 1-0 grazie ad un gol del bosniaco. Dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Atalanta, la formazione giallorossa vuole subito partire all’attacco in virtù dei sei gol segnati nella prima mezz'ora di gioco dall’inizio del campionato. L’avvio di gioco è incoraggiante per gli ospiti pericolosi subito con una conclusione di Kolarov bloccata in due tempi da Gabriel.

La squadra di Fonseca ha il pallino del gioco con circa il 70% di possesso mentre il Lecce mantiene una linea difensiva bassa col tentativo di tagliare la pressione giallorossa grazie alla presenza tra le linee di Mancosu e Falco. Molto attivo proprio il classe 1992 bravo ad innescare al 6' Petriccione autore di un tiro bloccato a terra da Pau Lopez. Come nelle precedenti partite, la Roma in fase di costruzione si schiera a tre con Mancini deputato ad impostare al centro tra Florenzi e Smalling. Ma al 7' è sugli sviluppi di un errore dell’ex Atalanta che nasce una delle chance più nitide del match: Babacar recupera palla e da posizione defilata non trova lo specchio della porta.

La Roma è viva e al 9' protesta per un episodio da moviola: Gabriel non trattiene, la palla carambola sul braccio largo di Lucioni ma l'arbitro non concede un rigore evidente. (ITALPRESS) - (SEGUE).

Al 13' è Mancini ad andare vicino all’1-0: sugli sviluppi di un corner, il centrale azzurro colpisce di testa a botta sicura ma Calderoni salva di testa sulla linea e si fa perdonare qualche errore nei duelli personali con Kluivert. Buona prestazione invece di Rispoli bravo a controllare Mkhitaryan e a far soffrire Kolarov come al 39' quando da un cross sulla destra del laterale leccese, Mancosu spaventa Pau Lopez con una deviazione sull'esterno della rete.

Al 48' la Roma parte forte e sfiora il vantaggio con un’azione tutta in verticale: Dzeko serve a Mkhitaryan un rigore in movimento ma l’armeno spara a lato. Ma al 57' l’ex Arsenal si fa perdonare col cross per il colpo di testa vincente di Edin Dzeko con la complicità di Gabriel, colpevole in occasione dell’1-0 della Roma.

Il Lecce c'è e al 62' si affaccia dalle parti di Pau Lopez: Babacar controlla al limite dell’area e libera Calderoni al tiro ma la sua conclusione viene sporcata in corner. All’80' la Roma ha la chance per chiudere la partita: Lucioni devia col braccio un tiro di Dzeko e Abisso concede il penalty ma dagli undici metri Gabriel ipnotizza Kolarov. Nel finale la squadra di Fonseca spreca ancora con Zaniolo al termine di un’azione individuale del classe 1999 ma riesce a conquistare i tre punti e a collezionare la prima porta inviolata della stagione in campionato.

TABELLINO

Lecce-Roma 0-1 (0-0).

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis (18' st Imbula), Majer; Mancosu (6' st Shakov); Falco, Babacar (30' st La Mantia). (22 Vigorito, 95 Bleve, 2 Riccardi, 3 Vera, 6 Benzar, 14 Dumancic, 16 Meccariello, 20 Dubickas, 25 Gallo, 32 Lo Faso). All.: Liverani.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi (31' st Spinazzola), Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Kluivert, Pellegrini (70' st Zaniolo), Mkhitaryan (40' st Cristante); Dzeko. (63 Fuzato, 83 Mirante, 5 Juan Jesus, 18 Santon, 20 Fazio, 22 Zaniolo, 27 Pastore, 19 Kalinic, 48 Antonucci). All.: Fonseca.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Reti: nel st 11' Dzeko.

Angoli: 11 a 4 per la Roma.

Recupero: 3' e 6'.

Ammoniti: Pellegrini, Smalling, Lucioni, Rispoli, Cristante per gioco falloso, Mkhitaryan per comportamento non regolamentare.

Spettatori: 26.04 di cui 7.281 paganti e 18.763 abbonati per un incasso di 396.190 euro.