Lecce, parla Tachtsidis: «Anche in A importante il gruppo»

Arrivato nel gennaio scorso a Lecce è stato uno dei trascinatori verso la serie A. Ora, dopo aver girovagato tra Italia, Grecia ed Inghilterra, Panagiotis Tachsidis, regista mancino del centrocampo giallorosso, intende recitare un ruolo da protagonista nella massima serie italiana.

«Quando ho accettato l’offerta del Lecce - dice il calciatore, era perché il mio obiettivo era quello di tornare in Serie A, assieme ai miei compagni. Siamo riusciti ad ottenere questo traguardo, ma siamo consapevoli che ora servirà molto di più per mantenere quello che ci siamo guadagnati sul campo». Il ritiro precampionato di Santa Cristina servirà a forgiare il gruppo. «Dovremo essere bravi a fare e seguire le indicazioni di mister Liverani. Nel calcio non esistono i singoli, ma per ottenere i risultati servono la squadra, il gruppo», prosegue.

Il suo ritorno in Italia, e la promozione in A con il Lecce potrebbe avere il sapore della rivincita ma, dice, «non lo è. Lasciare l’Italia fu una mia scelta, perché decisi di tornare in Grecia per giocare la Champions League. Successivamente ho visto che qui a Lecce c'era un progetto interessante e ho deciso di sposarlo. A Lecce sto bene, e per un giocatore è fondamentale stare tranquillo e lavorare serenamente: e queste condizioni le ho trovate nel Salento».