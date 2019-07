Lecce, Meccariello: «Esordio in A a 28 anni, è l'età giusta»

Per lui si tratta dell’esordio assoluto nella massima serie ed il difensore del Lecce Biagio Meccariello, uno dei protagonisti dell’ultimo vittorioso campionato di B, è pronto a dire la sua: «Arriverò all’esordio in serie A a 28 anni - dichiara il calciatore - e questa possibilità arriva all’età giusta, nel senso che ora ho una buona esperienza. Da parte mia c'è curiosità e voglia di confrontarmi in un torneo sicuramente difficile».

Ci sarà da battere la concorrenza dei nuovi arrivati nel suo reparto, ma Meccariello è abbastanza chiaro: «A livello personale vivo la concorrenza all’interno della squadra con la massima serenità - commenta - E’ normale che il gruppo dello scorso anno andasse implementato con innesti di categoria, con profili come Rossettini, che è un giocatore di provata esperienza. Il nostro è un gruppo che accoglie a braccia aperti i nuovi». I propositi per la nuova stagione: «Non dovrà mai mancare da parte mia l’attenzione. Mister Liverani vuole che la manovra parta da noi difensori, e io sono a sua completa disposizione», conclude il giocatore.