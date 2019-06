Il Lecce calcio svolta a sinistra: Ramirez il primo colpo

LECCE - Il primo volto nuovo del Lecce 2019/2020 è quello del terzino sinistro Brayan Emanuel Vera Ramirez, colombiano, classe ‘99. Il direttore sportivo Mauro Meluso lo ha seguito nel corso della stagione, l’ultima volta durante i mondiali under 20 che ha disputato con la nazionale del proprio Paese. «C’è l’accordo su tutti i dettagli, con lui e con il club di appartenenza (l’Inagui Leones F.C. ndr) - ammette il dirigente giallorosso - Lo attendiamo in settimana per mettere nero su bianco. Per quel che mi riguarda, quindi, il suo ingaggio non può essere considerato ufficiale».

La comprensibile cautela di Meluso in attesa della firma, non muta la sostanza delle cose: Vera Ramirez farà parte della rosa che affronterà la massima serie ed arriverà a titolo definitivo, con un contratto pluriennale. Quello del colombiano coincide con uno dei due profili sui quali il Lecce intende muoversi. «Siamo intenzionati ad operare 7-8 innesti - sostiene il direttore sportivo - Punteremo su alcuni giocatori di prospettiva, come riteniamo sia Vera Ramirez, ma dovranno arrivare anche calciatori che conoscano bene la categoria per averla disputata per più stagioni. Servono un portiere, un terzino, un centrale difensivo, ma verranno fatti un paio di ritocchi anche a centrocampo ed in attacco. Ho già avviato diversi contatti, in quanto le basi di una stagione si gettano in estate».

Tra i nomi circolati come possibili rinforzi, Meluso esclude quello del centravanti Ciccio Caputo, dell’Empoli, mentre ammette un contatto per Diego Farias, del Cagliari. «Il primo non è alla nostra portata - rimarca - Per il secondo ho avuto un colloquio telefonico con il mio omologo sardo, ma nulla più. Di nomi, del resto, in questa fase se ne fanno tanti, ma personalmente cerco sempre di agire sotto traccia. La riservatezza è fondamentale».

Sul fronte interno, è in dirittura d’arrivo la firma del contratto da parte della mezzala Zan Majer. «Con lui avevamo una opzione per rinnovare l’intesa - nota Meluso - La stiamo sfruttando. Al contempo, siamo in trattativa con gli entourage di Petriccione e di Falco per prolungare le loro intese, che scadrebbero il 30 giugno 2021. Circa Meccariello, abbiamo un diritto di riscatto nei confronti del Brescia, dal quale lo abbiamo prelevato in prestito la scorsa estate ed intendiamo trattenerlo a titolo definitivo».

Il terzino Lorenzo Venuti tornerà alla Fiorentina. «A gennaio abbiamo provato a farlo restare, ma non abbiamo raggiunto l’accordo - chiosa il dirigente giallorosso - Nel suo ruolo abbiamo Fiamozzi, che è sotto contratto sino al 2021. Vedremo cosa accadrà».

Saverio Sticchi Damiani parla del prolungamento contrattuale di Meluso, ufficializzato la scorsa settimana: «Tra di noi c’è un rapporto di grande stima che non necessita di essere sancito dalle firme, ma ci è sembrato giusto testimoniare l’importanza che il nostro direttore sportivo ha avuto, insieme a mister Liverani, nella cavalcata verso la massima serie. Ora avrà, insieme a noi, il compito di costruire la squadra che dovrà cercare di restare in A, una impresa difficilissima, ma che proveremo a compiere».