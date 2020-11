Foggia, tre punti d'oro con la Cavese: decide Curcio

Pratico, cinico, concreto. A Cava de’ Tirreni il Foggia bada al sodo e vince, portando a casa altri 3 punti pesanti per l’obiettivo della permanenza. Successo di misura della squadra di Marchionni, che allunga la serie positiva (quarto risultato utile di fila). Decide il match, ancora una volta, Curcio: il trequartista rossonero, dal dischetto, è una sentenza. Sesto gol per il numero 10 dei “Satanelli” in questo primo segmento del campionato di Serie C (4 centri su 4 dagli 11 metri). Fondamentale anche la parata di Fumagalli, che neutralizza il rigore di Favasuli pochi minuti prima del vantaggio dauno.