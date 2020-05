La maglia celebrativa per il centenario del Foggia Calcio

In Serie D e in un contesto di pandemia da coronavirus, ma è pur sempre un centenario. Un traguardo storico, che il Foggia si appresta a festeggiare con alcune iniziative, in città e sui social, in attesa di poter celebrare allo stadio, nei prossimi mesi, i grandi eventi che erano stati previsti e sono poi finiti in standby a causa del Covid-19. Nei prossimi giorni, verso il 12 maggio (data di fondazione del club), ad opera del Comune, in città scorrerà su cartelloni e schermi led un messaggio di auguri per il club, e verranno illuminati di rossonero alcuni dei principali monumenti del capoluogo dauno, tra cui il pronao della Villa comunale, la Chiesa delle colonne e la fontana del Sele, in piazza Cavour. L’11 maggio la società presenterà sui social (con una diretta o un video) la maglia e il logo del centenario: la maglia ha lo scollo a V con i laccetti, e cinque strisce verticali rossonere; il logo si richiama al primo, storico, stemma dei “Satanelli”, che ha le tre fiammelle sull’acqua, simbolo della città. Il 12 maggio, alle 18:30, flash mob dedicato ai tifosi, invitati a filmarsi mentre cantano l’inno “Cuore rossonero”, che contemporaneamente verrà diffuso dagli altoparlanti dello “Zaccheria”.