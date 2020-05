Ristorazione, il mondo degli invisibili vale(va) 86 mld

Divisi fra speranze e dubbi, oggi si riparte TUTTI uniti nella stessa barca: quella delle saracinesche che si alzano. Oggi io ho scelto di dare voce al “Mondo degli invisibili”: quello dell’HO.RE.CA. ovvero della distribuzione a hotel, ristoranti e caffetterie. Perché? Perché nel 2019 ha prodotto 86 miliardi di euro di fatturato. Numeri che mostrano come, dietro il semplice piacere di un brindisi ci sia una vera e propria industria, diciamo, della piacevolezza.

Fra vite umane spezzate e famiglie con il borsellino vuoto, governo avvitato su numerosi provvedimenti e poche certezze, l’horeca si è – finora – rimboccata le maniche. Come? Da Bergamo, colpita al cuore dal covid 19, fino a Bari, motore economico del Mezzogiorno, la drammatica situazione dei conti in rosso ha unito l’Italia.

Fermiamoci, come abbiamo imparato in questo tempo lento per forza, per conoscere quel mondo che ci ha coccolato ogni giorno. Come? Ce lo racconteranno in diretta Facebook sabato 23 maggio alle ore 10.30 su @AdHoreca.Formazione, tre protagonisti del panorama HO.RE.CA. nazionale.

“Non solo servizi, ma senso di comunità, e attenzione al proprio territorio” perché la rete di distribuzione è quella che – in silenzio – porta avanti tutto. E, in questo mondo della distribuzione ci porterà #LucioRoncoroni, direttore del @cdaweb Consorzio Beverage CDA con sede a #Agrate.

Un esempio? Il solo beverage, in Italia mette a disposizione dei nostri desideri ben 32.000 prodotti fra vino, birre, acqua, succhi di frutta e super alcolici.

Ci sono tanti che, saggiamente, stanno aiutando le aziende della ristorazione (piccole e grandi) a riprendere l’attività. Come? Fra delusioni e strategia imprenditoriale, ce lo racconterà https://www.facebook.com/franco.spagnuolo Franco Spagnuolo, fondatore e segretario di TAG SU PAGINA MOVIMENTO IMPRESE. Ogni novità, comunque, presenta delle opportunità e la formazione nella nuova normalità sarà appunto strategica: Michele Scutari, amministratore delegato di ADHORECA, che dalla Puglia guida la formazione del Consorzio in tutta Italia, ci svelerà cosa stanno mettendo in cantiere. Vi aspetto! Sabato 23 maggio ore 10.30 clicca qui @AdHoreca.Formazione.