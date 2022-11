Rione S. Elia, la scuola di via Mantegna da oggi diventa «Green»

Primo esempio di scuola pronta alla transizione green in città.

Oggi pomeriggio alle ore 16.30 presso la scuola primaria dell’Istituto comprensivo Sant'Elia-Commenda di via Mantegna, ci sarà l’evento di inaugurazione dell’impianto fotovoltaico, previsto e realizzato grazie al progetto Co-Clean, finanziato dal Programma Interreg Ipa Cbc Italia-Albania-Montenegro 2014/2020, di cui il Comune di Brindisi è capofila.

Una iniziativa che segna una svolta sul modo di concepire la gestione di strutture istituzionali di primaria importanza quali appunto gli edifici scolastici.

Il progetto nasce, infatti, proprio con l’obiettivo di fornire energia rinnovabile alla scuola, per coprire i propri consumi, ma l’iniziativa potrà fornire energia anche alle famiglie del quartiere che aderiranno alla comunità energetica, riducendo così i costi e contestualmente benefici economici, sociali e ambientali per una comunità che si spera diventi presto sempre più ampia.

A seguire, sempre oggi pomeriggio, a partire dalle ore 18, presso la Casa di Quartiere- Parco Buscicchio di via Mantegna si svolgerà la campagna informativa sul tema delle comunità energetiche rinnovabili, in collaborazione con «ènostra» (Fornitore cooperativo nazionale di energia elettrica rinnovabile, sostenibile ed etica), per conoscere i benefici di chi aderisce alla comunità energetica rinnovabile.

Interverranno il Sindaco Riccardo Rossi, Sara Gollessi e Chiara Brogi di «ènostra».