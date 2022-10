Brindisi, uova e bastoni di legno contro i bus: ritardo nel trasporto

BRINDISI - Alcuni mezzi della Linea 3 dei bus di Brindisi che transitano nel quartiere Paradiso sono stati colpiti da uova e bastoni di legno. A denunciarlo è l'azienda di trasporti locale, la Stp, che in un post su Facebook commenta: «Si sono verificati episodi analoghi anche nel quartiere Sant'Elia. Gli autobus rientreranno in azienda per le operazioni di pulizia, pertanto ci saranno dei ritardi nei servizi». L'azienda ha informato della vicenda le forze dell'ordine che ora vigileranno sul caso.