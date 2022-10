Brindisi, prodotti non sicuri: GdF ne sequestra 40mila tra bigiotteria, candele e addobbi natalizi

BRINDISI - La Guardia di Finanza di Brindisi ha sottoposto a sequestro amministrativo un ingente quantitativo di prodotti per violazione al Codice del Consumo. Trovati e sequestrati oltre 40mila prodotti tra articoli di bigiotteria, per la casa, natalizi, accessori per cellulari, candele profumate, privi del contenuto minimo delle informazioni che devono essere riportate sul prodotto o sulle confezioni e/o delle indicazioni in lingua italiana. Sanzionati in 6.