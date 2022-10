BRINDISI - Tanto tuonò che piovve...Finalmente, dopo i ripetuti solleciti della Gazzetta e le voci di protesta dei brindisini, è in dirittura di arrivo l’apertura del cantiere in via Porta Lecce.

Risale a due giorni fa, infatti, la delibera di Giunta con cui i lavori di rifacimento della lunga arteria urbana (una delle “porte” di ingresso in città) sono stati affidati alla Multiservizi. Non, dunque, ad una impresa privata, ma alla partecipata del Comune, il quale ha optato per l’affidamento diretto, in house, alla predetta società (soggetto solo formalmente diverso dall’Ente, rappresentandone un diretto strumento operativo), anzichè rivolgersi al mercato, forte dell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale ciò può avvenire quando si tratta di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Sarà, quindi, la Multiservizi ad occuparsi di ripristinare funzionalità e sicurezza di una delle strade maggiormente in dissesto del territorio. Il tutto per un importo complessivo pari a 155mila euro.

L’opera consisterà nel rimettere a posto i sampietrini (o cubetti di porfido) o nel sostituire quelli danneggiati con modalità tali da garantire il regolare livellamento della pavimentazione. Ma soprattutto nell’evitare quanto più possibile che l’acqua penetri all’interno della struttura della strada. E’ proprio questa la causa principale - unitamente ad una scarsa, quasi inesistente manutenzione periodica - del suo progressivo deterioramento e, di conseguenza, gli interventi saranno mirati a rendere il selciato stradale il più impermeabile possibile.

L’opera, ovviamente, richiederà del tempo, provocando inevitabili disagi: è prevista, infatti, la chiusura al transito per circa un mese dall’inizio dei lavori che, nei primi giorni, interesseranno il tratto compreso tra i numeri civici 80 e 120, la zona con le maggiori criticità.

Il rifacimento riguarderà anche la segnaletica orizzontale e quella nuova tenderà a separare in maniera più netta il transito degli autoveicoli dai parcheggi, nell’ottica anche di tutelare i pedoni.

Finalmente, insomma, ci siamo. C’è anche l’ok della Sovrintendenza, per cui è lecito ipotizzare che l’avvio dei lavori sarà questione di giorni.