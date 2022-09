Brindisi, due auto a fuoco a Villa Castelli: una era stata rubata

BRINDISI - Due auto a fuoco, nella notte a Villa Castelli. Una era stata rubata qualche giorno prima. I roghi sono scoppiati quasi contemporaneamente, intorno all'una di stanotte.

La prima auto, una Fiat Uno risultata rubata, era in una stazione di servizio sulla strada provinciale 50, alle porte del paese. Chi ha agito l'ha parcheggiata sotto una pensilina del distributore di benzina e poi ha appiccato il fuoco. Contemporaneamente, sempre a Villa Castelli, i pompieri sono intervenuti in via Giordano, dove a finire bruciata è stata una Opel Astra.

Sul posto, per domare le fiamme, la squadre dei vigili del fuoco di FrancavillaFontana col supporto di Brindisi e una squadra del distaccamento di Grottaglie. Indagano i carabinieri.