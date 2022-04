Brindisi, la MS Europa ha inaugurato oggi la stagione crocieristica dei record

BRINDISI - Il puntuale attracco alla banchina Carbonifera del ponte interno di Brindisi, della splendida nave della categoria lusso MS Europa della compagnia Hapag-Lloyd Cruises, ha inaugurato la stagione crocieristica dei record per la portualità brindisina. Ben 71 attracchi da oggi a novembre e soprattutto la designazione del porto di Brindisi quale “home port”, fanno sì che si vadano delineando ottime prospettive per il traffico passeggeri. La nave è lunga 198,60 metri, tocca una velocità di 21 nodi, a bordo può ospitare 408 passeggeri in 204 suite, 275 sono i componenti dell’equipaggio. Per dodici anni consecutivi, MS Europa è stata insignita del titolo di “migliore nave da crociera del mondo” da Ward-Ranking & Berlitz.