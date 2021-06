Brindisi, malore improvviso per Fitto al gate per Roma: trasportato al Perrino

BRINDISI – Malore improvviso per Raffaele Fitto mentre attendeva di imbarcarsi sull’aereo diretto a Roma. L’eurodeputato, nel primo pomeriggio di ieri è stato trasportato d’emergenza presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Perrino di Brindisi. Accusava dolore toracico e sudorazione algida. La dottoressa Anna Moro che ha prestato le prime cure, ha eseguito gli esami strumentali di rito che hanno scongiurato ogni pericolo. Dopo un pomeriggio in Pronto Soccorso, il dottor Alberto Ricci ha disposto, a scopo precauzionale, il trasferimento nel reparto di terapia intensiva coronarica dove è stato tenuto in osservazione la notte sino alle dimissioni avvenute nel pomeriggio di oggi. A causa del malore, l’europarlamentare pugliese ha dovuto cancellare tutti gli impegni in agenda: per lui ora solo riposo assoluto.