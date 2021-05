Francavilla Fontana, negozio vende 71kg di salsiccia scaduta: titolare denunciato

A Francavilla Fontana (Br) i carabinieri hanno proceduto al controllo di un esercizio commerciale del luogo, riscontrando diverse violazioni e sequestrando oltre 7kg di buste di plastica non conformi (sanzione amministrativa di 5mila euro), e 32 confezioni di salsiccia di suino (71kg) che venivano vendute nonostante fossero scadute lo scorso marzo (sanzione amministrativa di 10mila euro). Contestualmente i dipendenti non avevano dispositivi di protezione come richiede l'attuale normativa anti-Covid, pertanto il titolare è stato denunciato.