Francavilla Fontana, aggredisce carabinieri intervenuti per sedare lite: arrestato 41enne

FRANCAVILLA FONTANA - I carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana, a conclusione degli accertamenti, hanno arrestato in flagranza di reato, per violenza e minaccia a pubblico ufficiale e lesioni personali, un 41enne del luogo, affidato in prova ai servizi sociali.

In particolare, l’uomo, l'altra sera, nel corso di un intervento presso la sua abitazione, per una lite familiare, si è improvvisamente scagliato contro i militari intervenuti, minacciandoli e colpendo uno di essi, cagionandogli lievi lesioni. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato nel carcere di Bari.