Mesagne, rispettano il coprifuoco con una grigliata nella notte: multati 7 giovani

Una bella grigliata nel cuore della notte, in aperta campagna, alla periferia di Ostuni. Sette ragazzi sono stato sorpresi e multati dalla Polizia per violazione delle norme anti Covid della zona rossa, in queste ultime ore inasprite dalla Regione proprio per il continuo picco di contagi. Nonostante il coprifuoco, gli agenti della Polizia hanno notato intorno alle 4 diverse autovetture in una strada interpoderale in agro di Mesagne.

Gli operatori di polizia, immediatamente procedevano ad un controllo, e sorprendevano il gruppo di giovani a festeggiare dopo aver terminato una “grigliata”. Per tutti sono scattate le sanzioni, mentre sono in corso di identificazione altri giovani che sono riusciti a far perdere le loro tracce grazie alla complicità del buio.

Nel corso del fine settimana, in Brindisi e nei comuni di Mesagne e Ostuni, il personale della Questura e dei Commissariati ha provveduto a controllare oltre 2000 persone e circa 10 esercizi commerciali. I controlli effettuati hanno consentito di rilevare violazioni delle prescrizioni anti-Covid, da parte del titolare di un bar ma soprattutto da parte di giovani poco inclini al rispetto delle vigenti misure: 20 le multe per non aver rispettato le disposizioni di legge.

Per il fine settimana pasquale i controlli proseguiranno anche con il supporto di un elicottero.