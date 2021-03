Brindisi, sequestrati al porto farmaci per animali dalla Romania

BRINDISI - Ennesimo sequestro al porto di Brindisi dai funzionari ADM unitamente ai militari del locale Comando della Guardia di Finanza. Nello specifico, durante le operazioni di sbarco di merci e passeggeri in arrivo dalla Grecia veniva sottoposto a controllo un furgone di immatricolazione rumena. A seguito dell’ispezione del veicolo, la guardia di finanza ha trovato all’interno un cospicuo numero di flaconi da un litro di farmaci per animali.

I medici veterinari della ASL di Brindisi, competenti in materia, prontamente intervenuti in porto confermavano che i prodotti veterinari, non accompagnati da ricetta medico-sanitaria, contenevano etichette in lingua esclusivamente rumena, di conseguenza non ammessi sul territorio nazionale ai sensi della normativa di settore, disponendone, dunque, il sequestro, la confisca e la distruzione immediata a carico della parte.