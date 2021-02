Brindisi, due rapine in un giorno in market e tabaccheria: in cella 21enne

Prima ha assaltato un supermercato portando via generi alimentari, poche ore dopi una tabaccheria. Ma per un 21enne di Brindisi la libertà è durata poco: Antonio D'Amico è stato infatti rintracciato e fermato dai Carabinieri per rapina aggravata,

I fatti sarebbero avvenuti giovedì 18 febbraio. Il giovane, nel tentativo di rubare generi alimentari dal banco di vendita di un supermercato del luogo, scoperto dal responsabile di vendita, è riuscito ad uscire dal supermercato e a portare via merce per un valore di poche decine di euro. Per assicurarsi la fuga, ha mostrato una pistola tenuta nella cintura dei pantaloni.

Nella stessa giornata, intorno alle ore 20.10, lo stesso giovane, con il volto coperto da un cappuccio e una mascherina, armato di pistola, si è introdotto in una tabaccheria e, dopo avere minacciato la vittima, ha portato via 400 euro, allontanandosi a piedi.

Le indagini dei militari sono risalite a D'Amico quale presunto autore dei due colpi: il giovane è stato così rintracciato, sottoposto a fermo e accompagnato nel carcere di Brindisi.