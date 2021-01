Brindisi, agente penitenziario e 3 detenuti positivi al Covid 19 in carcere

BRINDISI - Tre detenuti e un agente penitenziario del carcere di Brindisi sono risultati positivi al Covid a seguito di tamponi di controllo effettuati nella struttura. La Asl sta coordinando i tracciamenti. Sono stati già eseguiti 300 test su altrettante persone che si trovano all’interno dell’istituto perché ristretti o per motivi di lavoro. Le verifiche riguardano anche personale sanitario in servizio. I positivi sono stati isolati, uno di loro era appena giunto a Brindisi dopo il trasferimento da un altro carcere. Si è proceduto alla sanificazione di interi padiglioni. Già domani è prevista la ripetizione dei tamponi per ottenere un quadro più chiaro sulla situazione all’interno del casa circondariale, dove sono stati al momento sospesi tutti i trasferimenti.