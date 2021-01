Brindisi, insieme alla pizza a domicilio consegnavano anche la droga: 5 arresti

Spacciavano droga per la movida a Brindisi, e durante il lockdown la consegnavano a domicilio anche con la complicità di una pizzeria. Per questo cinque persone sono state arrestate, quattro ai domiciliari e una in carcere; mentre altre due sono state sottoposte ad obbligo di dimora. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra mobile di Brindisi che hanno eseguito un provvedimento restrittivo richiesto dalla Procura ed emesso dal gip. Secondo quanto emerso dalle indagini, in alcuni casi la droga veniva venduta anche per il tramite di una pizzeria con servizio a domicilio, soprattutto durante il lockdown. Sono state eseguite 15 perquisizioni, sequestrati in tutto 115 grammi di cocaina, 150 di hascisc e 50 di marijuana. Fondamentale per compiere le verifiche il cane Attila dell’unità cinofila della polizia di Brindisi. Le persone indagate sono tutte di Brindisi.