Brindisi, in 13 a bere birra in due circoli privati: multati

La polizia di Brindisi ha accertato l'apertura di due circoli privati, nei rioni Sant’Elia e Sant’Angelo, al cui interno si intrattenevano delle persone, bevendo birra e giocando a carte, in barba ai divieti dell'ultimo Dpcm. Ai presenti ed ai rispettivi Presidenti, complessivamente 13 persone, è stata notificata a ciascuno la sanzione di 400 euro. È tuttora oggetto di approfondimento la posizione di due pluripregiudicati (uno dei quali condannato in passato per associazione a delinquere di stampo mafioso) che si intrattenevano nel circolo del rione Sant’Angelo.