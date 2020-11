Ostuni, avvistato nella campagne un grosso felino

OSTUNI - Un grosso animale, forse una pantera nelle campagne della «Città bianca»: è quanto è stato denunciato martedì scorso da un cittadino ostunese che stava transitando sulla provinciale della via dei Colli ostunesi.

Ha bloccato l’auto ed è rimasto atterrito nel vedere questo grosso animale di colore scuro che era sulla strada e che, alla vista dell’auto, con un balzo è scomparso dietro un alto muro di cinta.

Il giovane scosso dalla paura, si è subito recato al Commissariato della Polizia di Stato dove ha provveduto a fare una segnalazione di un avvistamento del felino.

«Nella mattinata del 10 novembre s.c. – si legge sulla segnalazione – un grosso animale di colore nero assimilabile ad un felino, genere Pantera, che vagava nei terreni, si allontanava rapidamente saltando una recinzione alta circa 2 metri. Sul luogo dell’avvistamento si è recato personale di questo Commissariato che ha rilevato la presenza di alcune impronte che sono state fotografate. Al momento non sono pervenute ulteriori segnalazioni».

La nota è stata inviata in Prefettura, Questura, Comando provinciale dei Carabinieri e Guardia di Finanza, al sindaco, ai Vigili del Fuoco, al servizio veterinario della Asl, alla Regione e all’Arif mentre la notizia si è sparsa in poco tempo in tutta la «Città bianca». stante il fatto che sono numerosi gli appassionati che la mattina e nei week-end vanno a correre o a passeggiare sulla via dei colli.

Verifiche sono state fatte al fine di accertare l’eventuale scomparsa di felidi così come non risulta registrata la detenzione di alcun grande felide in tutta la zona.

Raccomandazioni sono rimbalzate da persona a persona mentre al momento non si registrano altri presunti avvistamenti. In assenza di ulteriori elementi obiettivi riguardo l’avvistamento, le autorità invitano a mantenere il giusto equilibrio senza allarmismi.