Ostuni, truffava commercianti e imprenditori: 49enne arrestato dalla Ps

OSTUNI - Arrestato dagli agenti del commissariato il 49enne Francesco Susco in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, dovendo espiare la pena di 6 anni e 5 mesi reclusione.

Il provvedimento è la conseguenza della condanna definitiva inflitta a Susco resosi responsabile insieme ad altre 4 persone di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di svariate truffe in danno di commercianti e imprenditori locali e delle province limitrofe.

L’attività investigativa svolta dai poliziotti fu avviata nel mese di maggio 2009 dopo che un imprenditore barese, titolare di una ditta di termo-idraulica, denunciava di essere stato vittima di una truffa architettata da Susco ed i suoi complici, i quali si procurarono un ingiusto profitto, costituito nel farsi consegnare una fornitura di nr. 34 condizionatori di varia potenza ed una caldaia, pagando la merce alla vittima con un assegno bancario dell’importo di Euro 16.250,03 - poi risultato scoperto - ed una rimessa bancaria, a trenta giorni, per un ammontare di euro 10.135,20 - mai pagata.

Le indagini immediatamente avviate, consentivano di smascherare nel giro di alcuni mesi, l’intero sodalizio criminale che, in particolare, aveva dato vita ad alcune imprese individuali denominate «Edil Sud» - «Edil Progress» (intestate a presta-nome), per mezzo delle quali Susco e associati riuscirono a truffare in maniera seriale 15 imprenditori e commercianti di materiali edili e di termo-idraulica, facendosi consegnare in più occasioni merci per un valore superiore a 100mila euro.

I pagamenti delle molteplici forniture truffate venivano effettuati alle ignare vittime da Susco e complici , mediante la consegna di numerosi assegni bancari, derivanti da conti correnti accesi presso Istituti di Credito locali e dei paesi limitrofi, che alla scadenza dei titoli risultavano privi di fondi.

Nel corso delle indagini vennero ricevute numerose denunce-querele rese dalle vittime del sodalizio, tra le quali anche quelle di alcuni autotrasportatori impiegati nei vari movimenti delle merci e dei materiali edili.