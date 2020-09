Mesagne, crea   discarica abusiva: nei guai un pensionato

MESAGNE - Avevano realizzato una discarica abusiva e avevano completamente recintato l’area, a cui si accedeva attraverso un cancello in ferro. Dopo che i carabinieri della stazione di Mesagne hanno scoperto il sito, che era stato realizzato senza prima chiedere e ottenere, ammesso che ce ne fossero le condizioni, le autorizzazioni di legge per il “gestore” dell’area è scattato l’arresto. Si tratta di un 68enne mesagnese, che è stato arrestato per recidiva in attività di gestione di rifiuti non autorizzata e combustione illecita di rifiuti. Dopo l’arresto il 68enne è stato rimesso in libertà, così come disposto dal pm di turno. Per le stesse ipotesi di reato i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 44enne mesagnese.

I carabinieri, nel corso del controllo di un’area completamente recintata, ubicata in territorio di Mesagne, con accesso esclusivo da un portone in ferro, hanno constatato la realizzazione di una discarica non autorizzata di rifiuti speciali consistenti in materiale ferroso di varia natura, bombole del gas, elettrodomestici in disuso, materiale plastico, una auto in parte smontata, pneumatici, batterie di autovetture, materiale organico, un furgone Fiat Daily, due trattori agricoli smontati e un ciclomotore smontato. A margine della discarica i militari dell’Arma hanno trovato tracce di incendi di rifiuti. L’intera area con il materiale rinvenuto è stata sottoposta a sequestro. A conclusione del controllo i militi hanno proceduto all’arresto del 68enne mesagnese che “gestiva” il sito. Il 44enne che lo “coadiuvava” nella gestione della discarica illegale al momento se l’è “cavata” con una denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Brindisi per le stesse ipotesi di reato. Le indagini dei CC proseguono per cercare di individuare i fruitori del sito.