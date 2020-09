S. Pietro Vernotico, cede solaio di cabina elettrica: tragedia sfiorata per tre operai

Il solaio di una cabina elettrica cede e tre operai, che stavano eseguendo lavori di manutenzione del plesso, restano feriti.

Poteva avere conseguenza tragiche l’incidente che è avvenuto ieri pomeriggio a San Pietro Vernotico, dove è crollato il solaio di una cabina di distribuzione della corrente elettrica ubicata in via Mesagne, ad angolo con via Vanoni. I tre operai, dipendenti di una ditta salentina, erano impegnati in un intervento di impermeabilizzazione delle pareti e del tetto del manufatto. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, un quarto d’ora prima della 15, mentre gli operai erano impegnati nel montaggio dell’impalcatura, il tetto dell’edificio ha ceduto. I due operai che al momento del crollo erano all’interno della cabina sono rimasti feriti. Il terzo componente della squadra di manutentori, che si trovava sul solaio, ha riportato un forte shock.

Immediatamente soccorsi dal personale delle ambulanze del 118, che sono state dirottate sul luogo dell’incidente dalla centrale operativa del servizio di emergenza sanitaria, hanno trasportato i tre operai all’ospedale Perrino di Brindisi. Stando a quello che è stato possibile sapere, nessuno dei tre è in gravi condizioni. I tre manutentori sono residenti a Santa Maria di Leuca.

Dopo il crollo, il black out. L’incidente avvenuto nella cabina di distribuzione della corrente di via Mesagne, che per tutto il pomeriggio di ieri è rimasta transennata e inaccessibile al transito di pedoni e veicoli, ha lasciato senza energia elettrica 384 utenti. Enel distribuzione ha fatto arrivare in serata due gruppi elettrogeni per ripristinare la fornitura di corrente alle famiglie della zona. I tecnici dell’Enel hanno potuto accedere alla cabina solo quando la stessa è stata sgomberata della macerie del crollo.